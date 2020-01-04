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Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

04.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:48
Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Ligde ilk yarıyı 15 puan ve averajla 14. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet istasyonlarından oluşan parkurdaki çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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