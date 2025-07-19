Kasımpaşa Hull City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Hull City golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa Hull City maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Hull City maçını HT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Hull City maçı bu akşam saat 18.00 itibariyle başlayacak.

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Hull City maçı İstanbul'da, TBC Stadyumu'nda oynanacak.