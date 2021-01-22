Kasımpaşa, Bistrovic'i kiraladı
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Kasımpaşa, Bistrovic'i kiraladı

22.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:31
Kasımpaşa, Bistrovic'i kiraladı

Kasımpaşa, Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa, Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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