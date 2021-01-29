Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak
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Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak

29.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:48
Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarıya Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarıya Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 22. hafta müsabakasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.

Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.

Ev sahibi ekibin eksikleri

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Loret Sadiku ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Yarınki mücadele öncesi Kasımpaşa'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Oussama Haddadi, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayamayacak.

Evinde son maçını kazandı

Ligde istediği sonuçları alamayan Kasımpaşa, iç sahada oynadığı son maçlarda yaşadığı sıkıntıya Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle son verdi.

Ev sahibi olduğu son 4 maçta 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı ekip, bu süreçte Gaziantep FK'ya 4-0, Fenerbahçe'ye 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa, iç sahadaki son maçında ise Sivasspor'u 2-0 yenerek kötü gidişi sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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