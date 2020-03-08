Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
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Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

08.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:20
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, yaptıkları analizlerin ve antrenmanların sahaya yansımasının umut verici olduğunu belirtti.

İki takım adına önemli bir müsabakanın geride kaldığını aktaran Fuat Çapa, "Hes Kablo Kayserispor, çok açık oynayan bir takım. Kazandığınız toplar sonucunda kısa kısa paslarla çıkarsanız bu maçtaki pozisyonları yakalarsanız. Yapmış olduğumuz analizlerin sahaya yansıması mutlu edici ve umut verici. Ancak bugün bir maçı kazandık. Önümüzde 9 müsabaka daha var. Son 3 haftadır oyun anlamında gelişmekteyiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Göztepe maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Robert Prosinecki: "Bu takım savaşacak"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise farklı bir mağlubiyet yaşadıklarını ancak ligde kalma adına mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kasımpaşa'nın galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Prosinecki, "Kasımpaşa, 10 dakikada maçı bitirdi. Çok erken gol yedik. Daha sonra duran toptan ikinci golü kalemizde gördük. İkinci yarıda attığımız golden sonra bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak Kasımpaşa, kontra ataktan bulduğu 2 golle skoru 5-1'e getirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı bizim için belirleyeci olacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp kazanmak zorundayız. Önümüzde 9 hafta daha var. Bu takım savaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Kaynak: AA

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Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

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