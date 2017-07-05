Kasımpaşa, Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam ediyor.



Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmasıyla tamamlandı.



Antrenmanda kaleciler; Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı.



Kasımpaşa, yarın saat 9.00 ve 19.00'da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL