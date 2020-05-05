Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uyarak hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uyarak hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. İdmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı. Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile idman tamamlandı.

Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA