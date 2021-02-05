Kasımpaşa, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Kasımpaşa, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

05.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:24
Kasımpaşa, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pozisyon ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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