Kasımpaşa, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
05.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:24
Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pozisyon ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar