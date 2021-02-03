Kasımpaşa, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

03.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:08
Kasımpaşa, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile 6 Şubat Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile 6 Şubat Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda Çaykur Rizespor karşısında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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