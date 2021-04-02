Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş maçının hakem atamasıyla ilgili tartışmalardan endişe duyuyor Açıklaması

Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları müsabakaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasının ardından oluşan tartışmaların endişeyle takip edildiğini duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları müsabakaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasının ardından oluşan tartışmaların endişeyle takip edildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz. Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."

Beşiktaş Kulübü, hakem Halil Umut Meler'in Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın üst üste 2 maçına atanmasına tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan