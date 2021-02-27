Kasımpaşa, Göztepe maçına hazır

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.

Pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa kafilesi, öğleden sonra uçakla İzmir'e gidecek.

Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Göztepe-Kasımpaşa karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan