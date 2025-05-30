Kasımpaşa Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa Göztepe maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Göztepe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kasımpaşa Göztepe maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Göztepe maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Göztepe maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.