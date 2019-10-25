Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.10.2019 16:28

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, el topu oyununun ardından pas ve top kapma çalışmaları yaptığı kaydedildi. İdmanın yan top ve şut çalışmalarıyla sona erdiği belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA