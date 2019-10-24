Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasında, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.