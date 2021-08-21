Kasımpaşa-Giresunspor maçının ardından
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Kasımpaşa-Giresunspor maçının ardından

Kasımpaşa-Giresunspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve toparlanacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve toparlanacaklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, maça iyi başladıklarını belirterek, "Bireysel hatadan geri düştük. Takım hazır değil. Yeni katılan oyuncuların uyum süreci var. Oyun olarak iyi şeyler yaptık. Riskler aldık. Maçı çeviremedik. Mağlup ayrıldık. Yeni bir takımız. İnşallah toparlayacağız. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Hakan Keleş, "Anlaştığımız birkaç oyuncu var. 2-3 transfer daha yapacağız. Onların da bir an önce aramıza gelmesi gerekiyor. İyi bir Giresunspor izlettireceğimizi düşünüyorum. İyi bir kadro kurduğumuzu ve daha iyi olacağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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