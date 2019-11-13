Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:48

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, pas çalışması yaptı. İdman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Thiam Mame Baba, Haris Hajradinovic ve Strahil Popov antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA