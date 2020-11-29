Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında VAR gecikmesi
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Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında VAR gecikmesi

29.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:23
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında VAR gecikmesi

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Gençlerbirliği müsabakasında VAR gecikmesi yaşandı. İki takım oyuncuları karşılaşma öncesi sahaya çıkmasının ardından hakem Mete Kalkavan, VAR ile telsiz bağlantısının olmadığını söyledi. İki takım kulübelerine ve oyuncularına VAR ile bağlantı kurulmadan maça başlanacağını bildiren hakem Kalkavan, karşılaşmanın başlama düdüğünü yaklaşık 5 dakika gecikmeli olarak çaldı.

Oyun başladıktan kısa bir süre sonra VAR Merkezi ile bağlantının kurulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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