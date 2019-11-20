Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

20.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:15

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik idman ile tamamladı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA