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Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Süper Lig'de son 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa, Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

08.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:24
Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Süper Lig'de son 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan , 'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu müsabaka ile lacivert-beyazlılar, ligdeki galip gelememe durumunu sona erdiremedi. Son 3 puanını ligin 9. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'ye karşı alan Paşa, siyah-beyazlılar karşısından puansız ayrılarak üst üste 5. haftayı da galibiyet sevinci yaşamadan kapattı. Öte yandan Paşa, ligde üst üste oynadığı 4 müsabakadan da puan alamamış oldu.


Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başındaki serüvenine kötü başlangıç yaptı. Havutçu aynı zamanda eski takımına karşı yenilmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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