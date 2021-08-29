Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından
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Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından

Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan, ilk yarının sonunda farkı 1'e indiren golü bulmalarının maça ortak olmalarında önemli rol oynadığını söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan, ilk yarının sonunda farkı 1'e indiren golü bulmalarının maça ortak olmalarında önemli rol oynadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da müsabakada iyi mücadele ettiğini belirten Arslan, "Futbol adına güzel bir akşamdı. Galatasaray takımı hücum anlamında çok iştahlı. Herkes 4'lü diyor ama ben 2'li görüyorum. Sağ ve sol beki daha hücumcu. Ama savunmaya geçişte de sorunları olan bir takım. Analizlerimizde bunu saptadık. Buna çalıştık. Geçişlerdeki üstünlüğü Galatasaray'a verirseniz sizi cezalandırabilir ama savunma geçişinde zaafı olduğu için biz de cezalandırabiliriz. Maçın ilk yarı anlamında özeti buydu. Bazen atakları sonlandırmanız gerekiyor. Olmayan pozisyondan 2 kötü gol yedik. Maçın hikayesi 2-1'den sonra değişti. İlk yarının sonunda golü bulmak mental olarak bizi diri tuttu. Oyuncu değişikliği de karşılığını verdi. Biz de 3-2'yi yakalayabilirdik, Galatasaray da yakalayabilirdi. Adaletli bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 2-0 geriye düşmelerine rağmen skoru 2-2'ye getirmelerinin önemine dikkati çeken Cihat Arslan, "Pes etmemek bir takım adına çok değerli. Futbol her zaman bir meydan okumadır. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah milli maç arasıyla beraber daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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