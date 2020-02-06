Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray zirve yarışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise alt sıralardan kurtulmak ve rahat bir nefes almak istiyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'in zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Kasımpaşa ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim? Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa Galatasaray maçı 9 Şubat Pazar (9.02.2020) saat 19.00'da oynanacak.
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Kasımpaşa Galatasaray maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
METE KALKAVAN (Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL (1. Yardımcı Hakem)
ESAT SANCAKTAR (2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER (Dördüncü Hakem)
ABDULKADİR BİTİGEN (VAR)
ERDİNÇ SEZERTAM (AVAR)