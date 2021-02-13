Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

13.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:32
Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve esneklik çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pozisyon antrenmanıyla süren idmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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