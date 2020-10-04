Kasımpaşa Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Kasımpaşa - Galatasaray gollerini kimler attı? Kasımpaşa Galatasaray ilk 11
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Kasımpaşa Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Kasımpaşa - Galatasaray gollerini kimler attı? Kasımpaşa Galatasaray ilk 11

04.10.2020 20:02 | Son Güncelleme: 04.10.2020 20:06
Kasımpaşa Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Kasımpaşa - Galatasaray gollerini kimler attı? Kasımpaşa Galatasaray ilk 11

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak milli araya nasıl gireceğini belirliyor. Kasımpaşa Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Kasımpaşa - Galatasaray gollerini kimler attı?

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşıyor. İki takımın da amacı, milli araya puan ya da puanlarla girmek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının kadrosunda birçok sürpriz tercihe imza attı.

KASIMPAŞA İLK 11

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Jeanvier, Haddadi, Aytaç, Alan, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Hodzic

GALATASARAY İLK 11

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghoul, Arda, Diagne

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

İlk yarı Kasımpaşa'nın attığı golle 1 - 0 olarak tamamlandı.

KASIMPAŞA GALATASARAY GOLLERİNİ KİM ATTI?

İlk yarıda tek gol Kasımpaşa'dan geldi. Kasımpaşa'nın golünü 45+2'de Yusuf Erdoğan attı.

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