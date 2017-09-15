Kasımpaşa, Galatasaray'a Konuk Oluyor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kasımpaşa, Galatasaray'a Konuk Oluyor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: Dunya.com