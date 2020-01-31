Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı
Haberler » Güncel » Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı - Haber

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Huddersfield Town'un Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

31.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:20
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

, Huddersfield Town'un Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Kasımpaşa kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, bu bağlamda takımlarından Huddersfield'den, Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler