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Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Hudddersfield forması giyen savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

31.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:15
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

, Championship ekiplerinden Hudddersfield forması giyen savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

25 yaşındaki sağ bek, bu sezon Huddersfield forması ile 22 maça çıktı ve bu maçlarda 2 asist yaptı.

Kaynak: DHA
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