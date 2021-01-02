Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

02.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:44
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın, taktik çalışmalarının ardından yapılan yan top çalışmaları ile tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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