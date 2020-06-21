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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar
21.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:26

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Miha Zajc yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe'de bu isimlerin yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu ilk 11'e dahil edildi.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Simon Falette, Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu.

Orta sahanın ortasında Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilisi yer alırken, kanatlarda Deniz Türüç ve Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerde forvet arkasında Ferdi Kadıoğlu oynarken, santrforda Vedat Muric boy gösterdi.

Ozan Tufan formasına kavuştu

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası sona eren Ozan Tufan, formasına kavuştu.

Ligde geride kalan hafta Hes Kablo Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ozan Tufan'ın bu cezası, TFF Tahkim Kurulu tarafından 1 karşılaşmaya indirilmişti.

Gustavo stoperde, Jailson kulübede

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa karşısında savunmada görev yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sezon başından beri istikrarın oluşamadığı savunmada Simon Falette'nin yanında Luiz Gustavo'ya şans verildi.

Stoper eksikliğinde uzun süre savunmada denenen ve yaptığı hatalarla gündeme gelen Jailson ise kulübeye çekildi.

Ferdi "10" numarada

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında şans buldu.

Gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan ve genellikle hücumun sağında şans verilen Ferdi, bu maça "10" numarada başladı.

Emre tribünden destek verdi

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında arkadaşlarına tribünden destek oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yapılan maçta yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda arkadaşlarına destek verdi.

Kasımpaşa kadroyu korudu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, geride kalan hafta kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Kaleyi Ramazan Köse'ye emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma hattında tercihini Hadergjonaj, Sarlija, Meriah ve Haddadi dörtlüsünden oluşturdu.

Orta sahanın ortasında Aytaç Kara ve Tirpan'ı görevlendiren Çapa, hücum hattında ise Quaresma, Hajradinovic ve Thiam'a şans tanıdı. Çapa, santrforda ise Fode Koita'yı oynattı.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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