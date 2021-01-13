Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır

13.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:08
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Hızlanma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde Fenerbahçe mücadelesinin taktik çalışması yapıldı. Antrenman, şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Gilbert Koomson, Fode Koita ve Haris Hajradinovic, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Oussama Haddadi'nin yanı sıra Berat Kalkan da takımdaki yerlerini alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku ile Florent Hadergjonaj'ın durumu ise yarın belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Muharrem İnce Oğuzhan Asiltürk
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 18:08:43. #1.15#
title