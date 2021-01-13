Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Hızlanma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde Fenerbahçe mücadelesinin taktik çalışması yapıldı. Antrenman, şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Gilbert Koomson, Fode Koita ve Haris Hajradinovic, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Oussama Haddadi'nin yanı sıra Berat Kalkan da takımdaki yerlerini alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku ile Florent Hadergjonaj'ın durumu ise yarın belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan