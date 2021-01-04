Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri kimler?

Taraftarların gözü, Süper Lig'de bu haftanın son mücadelesi olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında! Geçen haftayı bay geçen Sarı Lacivertli takım, 4 Ocak Pazartesi, Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ve muhtemel 11'leri merak konusu! İşte tüm detayları...

Fenerbahçe, Süperlig kuralları kapsamında geçen haftayı BAY geçmişti. Bu hafta ise Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe deplasmanda, 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa'ya konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 ile mağlup ederek geçmeyi başardı. Bunun ardından bu haftaki maç merak konusu oldu!Maçın yayın saati ve kanalının yanı sıra muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri kimler?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ KİMLER?

Kasımpaşa Muhtemel 11leri:

Ertuğrul

Hadergjonaj

Sadıku

Brecka

Haddadi

Tırpan

Varga

Yusuf

Anıl Koç

Alan

Hodzic

FENERBAHÇE Muhtemel 11'ler: