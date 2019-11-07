Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.