Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı

07.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:26

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA