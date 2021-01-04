Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ederken, kapanış maçını Kasımpaşa- Fenerbahçe arasında oynanacak. Futbol severlerin coşkuyla takip ettiği Süper Lig, Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Süper Lig'in son haftası olan 16. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Halis Özkahya yönetiminde Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı futbol severlerle buluşacak. Gerçekleşecek olan Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyeti, oluşan sakatlıklar, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de tutturamadığı istikrarsızlığı ile son haftada kendini göstermeye çalışacak. Peki, Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta olacak? Tüm detaylar!

KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa- Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Lig maçı, beIn Sports'da canlı olarak yayınlanacak.

SAAT KAÇTA OLACAK?

Kasımpaşa- Fenerbahçe Süper Lig karşılaşması bugün, 4 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.