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Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0

STAT: Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Sarlija, Yassine Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 89 Ndongala), Koita (Dk.

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0
21.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:28

STAT: Recep Tayyip Erdoğan 

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Sarlija, Yassine Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 89 Ndongala), Koita (Dk. 77 Gohou)FENERBAHÇE: Altay Bayındır- Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan (Dk. 64 Mehmet Ekici), Tolga Ciğerci (Dk. 90 Jailson), Deniz Türüç, Rodrigues (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Mevlut Erdinç), MuriçGOLLER: Dk. 55 Thiam, Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa) SARI KARTLAR: Meriah, Tirpan, Pavelka, Gohou (Kasımpaşa)Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 55'inci dakikada Mame Thiam ve 90+2'nci dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Kasımpaşa, bu sonuçla namağlup serisini 6 maça çıkardı.22'nci dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Muriç'i gördü. Kosovalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.27'nci dakikada Muriç'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi. Dönen topu tekrardan önünde bulan Hasan Ali, penaltı noktasındaki Deniz'i gördü. Deniz'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.33'üncü sağ kanatatn gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj, ortayı yaptı. Hajradinovic'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.36'ncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tolga Ciğerci'nin pasıyla sol taraftan savunmanın arkasına sarkan Rodrigues, penaltı noktasına doğru koşu yapan Ozan'ı gördü. Ozan Tufan'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.55'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Hajradinovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Thiam, Gustavo'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.73'üncü dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta gitti.78'inci dakikada Zajc'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Ekici, şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.78'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızla rakip ceza sahasına hareketlenen Yusuf'un şutunda top Hasan Ali Kaldırım'ın suratına çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, penaltı kararını iptal etti.88'inci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Deniz Türüç ortaladı. Mevlut Erdinç'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında bir önceki pozisyonda el olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.90+2'nci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. MİCKAEL TİRPAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜKasımpaşa'da Mickael Tirpan, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Fenerbahçe karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkan Kasımpaşalı Tirpan, mücadelenin 24'üncü dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Belçikalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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