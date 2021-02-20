Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının ardından - Fuat Çapa

Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, derbi maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu maçı sadece normal bir karşılaşma olarak değerlendirmemek lazım, çünkü bu bir derbiydi. Uzun süre sonra bu derbi Süper Lig düzeyinde Kasımpaşa'nın stadında oynandı. Camiamızın ve taraftarımızın bu karşılaşmaya bakış açılarını, beklentisini net bir şekilde biliyorduk. Onlara bugüne kadar bekledikleri oynayamadık ve istedikleri sonuçları alamadık. Çünkü zaman zaman oyunumuz iyi olsa da sonuca yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ü iyi analiz ettiklerini belirten Çapa, "Karagümrük'ün geriden oyun kurarak rakibi üzerine çekip Ademi ile birlikte orta saha ve kenar oyuncularla bağlantıları çok iyi bir şekilde kurduğunu biliyorduk. Buna engellemek adına önde baskı yaptık. Özellikle Biglia bağlantısını da ekarte ederek baskı kurmaya çalıştık ve başarılı olduk. Oyun iyi giderken duran toptan 1-0 geriye düştük. Duran topları çok etkili kullanan bir takıma karşı oynadık. Ondan sonraki süreçte verdiğimiz reaksiyon gayet olumluydu. 2-1 ve 3-1'i yakaladıktan sonra topun bizde kalması gerekirken zaman zaman belki de bugüne kadar oynamış olduğumuz oyunlarda sonuç alamamamız oyuncularımızı strese soktu. Gereksiz top kayıpları yaptık. Yine duran toptan 3-2'yi yakaladı rakibimiz. Ondan sonra verdiğimiz reaksiyon da önemliydi takımımız adına. Galip geldiğimiz için mutluyum." şeklinde konuştu.

"Luckassen ve Sadiku'nun gelmesiyle birlikte takım içindeki dengenin daha iyi olduğunu gördük. Bunların gelmesiyle birlikte orta sahadaki oyuncularımızın performansı arttı." diyen Çapa, şunları kaydetti:

"Haftaya Göztepe ile karşılaşacağız. Bugün ilk adımı attık ama bir seri yakalamamız gerekiyor. Bugüne kadar böyle bir seri yakalayamadık. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta dolu dolu çalıştık. Önümüzdeki hafta da o şekilde çalışacağız fakat ondan sonra hafta içi-hafta sonu maçları başlayacak. O dönemlerin hazırlığını bu süreçte yapmak zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük