Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçına hazır

19.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:36
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.

Pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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