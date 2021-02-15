Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

15.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:11
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kar yağışı nedeniyle salonda gerçekleştirildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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