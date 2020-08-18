Kasımpaşa: "Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bedelsiz verdik"
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Kasımpaşa: "Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bedelsiz verdik"

Kasımpaşa kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, golcü futbolcu Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz verdiklerini açıklayarak, Beşiktaş'ın da kampanyasına da destek verdikleri belirtti.

Kasımpaşa:
18.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:35

Kasımpaşa kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, golcü futbolcu Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz verdiklerini açıklayarak, Beşiktaş'ın da kampanyasına da destek verdikleri belirtti.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de 8 seneyi bitirip 9. sezona başlayan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner; ülkemize önemli, farklı ve ayrıcalıklı bir takım kazandırabilmek maksadıyla benzeri görülmemiş bir şekilde bugüne dek turk futboluna 150 milyon dolar yatırım yapmıştır. Bu süreçte; bugün tamamına yakını ülkemizin önemli takımlarında forma giyen çok sayıda oyuncuyu Süper Lig'imize kazandırmış, yurt içi ve yurt dışına önemli transferler gerçekleştirmiştir. Tarihi bir semt takımı olan Kasımpaşa'mızı güçlü bir takim haline getirmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi kulüplerimiz de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Kulüplerimiz; yayın gelirlerinin azalması, seyircisiz oynama, kombine gelirlerinden mahrum kalma gibi gibi çok ciddi maddi kayıpların içerisindedir.

Kasımpaşa Spor Kulübü; bu zor süreçte tamamı kendisi ile ilgili olmasa dahi takımlarımızın karşılaştığı sorunları gündeme getirmekte ve bunlara çözüm üretmek adına önemli adımlar atmayı bir görevden çok sorumluluk olarak görmektedir. Bu bağlamda; pandemi sürecinden dolayı liglerin 12 Eylül öncesi başlamasının yanlış olacağını ısrarla dile getirdik. Ayrıca ligden düşmenin bu sezon olmaması için büyük gayret sarfettik. Yine Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırı kararını ertelemesi konusunda 'inandığımız gerekçeler' nedeniyle çaba gösterdik.

Türk futbolunun içinde bulunduğu mali çıkmazı daha da derinleştirecek olan, mevcut kulüp başkanlarını görev sürelerinden önceki borçlardan sorumlu kılan, uygulanabilirliği imkansız, haksız rekabeti ve adil olmayan koşulları ortaya çıkaran harcama limitleri konusunu, tüm kulüplerinin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gayretlerimizi sürdürdük. Bilinmelidir ki, Kasımpaşa Spor Kulübü hiçbir kişi ve kuruma borcu olmayan, yıl sonunu kar ile kapatıp 'artı bütçe' sahibi olan, herhangi bir mali problemi bulunmayan, bir kulüptür. Bütün gayreti futbolumuzun geleceği adınadır.

Tüm bunların yanı sıra Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir. Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır.

Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sanırsız bedelsiz reklamlarını gruba bagli kanallarinda yayınlama kararı almıştır.

Ayrıca bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk'ün Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, sarı-kırmızılılar ile bu süreçte dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik.

Rekabetçi ve adil bir lig olması adına gerekli eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.

Bu sene 100. yılını kutlayacak olan Kasımpaşa Spor Kulübü, 'Semtlerin efendisi, efendilerin semti' sloganıyla, 'Ben' değil 'Biz' diyen, her zaman olduğu gibi Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunu olarak gören, taraftarı, oyuncusu ve teknik kadrosu ile Türk futbolunun yeni yepyeni eskimez ideallerini gerçekleştirme hedefiyle futbolumuza hizmet etmeye devam edecektir.

Kasımpaşa Spor Kulübü bu maksatla; sürdürülebilir rekabetçi ve başarılı bir lig olması için elinden gelen her türlü gayreti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Kasımpaşa Spor Kulübü, genç kuşakların sevgi ve saygı dolu bir spor dünyasına sahip olabilmeleri için katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır. Yaşasın Türk Futbolu!

(İHA)

Kaynak: İHA

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