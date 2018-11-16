Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Saati Değişti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor maçının saatinde değişikliğe gidildi.

Ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanacak müsabakanın 13.30 olarak açıklanan başlangıç saati 19.00 olarak değiştirildi. Süper Ligde Kasımpaşa 22 puanla 3. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 4. sırada bulunuyor.