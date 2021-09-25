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Kasımpaşa Espor yeni forvet transferini duyurdu: Cemre Rüştü Acar!

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Kasımpaşa Espor yeni forvet transferini duyurdu: Cemre Rüştü Acar!

Kasımpaşa Espor yeni forvet transferini duyurdu.

Kasımpaşa Espor Instagram adresinden yaptığı duyuru ile daha önce takımlarında da uzun süre oynamış olan Cemre Rüştü Acar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Yetenekli forvet oyuncusu Cemre Rüştü Acar 2021/2022 sezonunda yeniden Kasımpaşa Espor formasıyla Türkiye Espor Fubol Ligi'nde oynayacak. Organizasyon yaptığı duyuruda yeni transferine hoş geldin dedi ve başarılar diledi.

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