Kasımpaşa Deplasmandan Farkla Döndü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi. 7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov'un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 18. dakikada Pavelka'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov'un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı. 32. dakikada Bokila'nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan'ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1 38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov'un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Akhisarspor atağında Serginho'nun kafayla indirdiği topu önüne alan Bokila'nın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın ayaklarına çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı. 54. dakikada Zeki'nin pasıyla topla buluşan Güray'ın rakip ceza yayının hemen içinden sert şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına da çarparak az farkla direğin yanından kornere gitti. 56. dakikada Güray'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Manu'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı. 58. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka'nın pasında Hajradinovic'in rakip ceza yayının hemen önünde gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti. 60. dakikada sağ kanatta Güray'ın ceza sahası içerisine ortasında Veysel'in rakibi Bokila'ya yaptığı faul sonrası hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi. 62. dakikada penaltı atışını kullanan Bokila, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1 74. dakikada Bilal'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan son anda kornere tokatladı. 75. dakikada sol kanatta Pavelka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. 87. dakikada Kasımpaşa atağında Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Khalili'nin ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2 90+5. dakikada Pavelka'nın pasıyla topu önüne alan Trezeguet'in rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 2-3

Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Halis Özkahya xx, Erdinç Sezertam xx, Serdar Diyadin xx Akhisarspor: Lukac x, Zeki x, Caner x, Lopes x, Kadir xx, Serginho x (Bilal dk. 58 x), Rotman x, Sissoko x, Barbosa xx (Güray dk. 46 xx), Manu xxx (Musa dk. 83 x), Bokila xxx Yedekler: Halil, Vrsajevic, Aykut, Eray Ataseven, Onur, Regattin Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel x, Ben Youssef xx, Veigneau x (Perica dk. 76 xx), Pavelka xxx, Sadiku xx, Khalili xxx, Hajradinovic x (Karim Hafez dk. 71 xxx), Trezeguet xxx, Koita xxx (Özgür dk. 90+2 ?) Yedekler: Eray Birniçan, Hasan, İlhan, Furkan, Uğurcan, Azad, Heintz Teknik Direktör: Mustafa Denizli Goller: Koita (dk. 7), Khalili (dk. 87), Trezeguet (dk. 90+5) (Kasımpaşa), Manu (dk. 32), Bokila (dk. 62 pen.) (Akhisarspor) Sarı kart: Lopes (Akhisarspor)

(Önder Aydın - Barış Gezici/İHA)

Kaynak: İHA