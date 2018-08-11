Kasımpaşa, Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 Yendi

Spor Toto Süper Ligin ilk haftasunda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, geriden gelerek 3-2 kazandı.

Süper Ligin yeni takımı Rizespor, 33. dakikada Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Rizespor, Robin Yalçın'ın 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kasımpaşa, 75. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa'nın Austria Wien'den kiraladığı Tarkan Serbest, 81. dakikada sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi. Kasımpaşa'da Abdul Rahman Khalili, 90+3'te attığı frikik golüyle maçı kazandırdı.

Çaykur Rizespor ilk haftayı puansız kapatırken. Kasımpaşa 3 puanla başladı. Rizespor, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAÇI İZLEDİ

Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı izledi.

Müsabakayı takip etmek için stada gelen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Erdoğan, karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odalarını ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.