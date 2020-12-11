Kasımpaşa - Denizlispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Kasımpaşa - Denizlispor maçıdır. Peki Kasımpaşa - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Kasımpaşa - Denizlispor maçıdır. Peki Kasımpaşa - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kasımpaşa - Denizlispor maçı 11 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Kasımpaşa - Denizlispor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN KELEŞ(Hakem)

MEHMET METİN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET SALİH MAZLUM(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

LEVENT ERGEN(Temsilci)

MUSTAFA SİNAN BOZ(Temsilci)

ALPER YÜCEL(Temsilci)