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Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

19.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:18
Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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