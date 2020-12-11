Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa-Denizlispor hangi kanalda? Kasımpaşa-Denizlispor şifresiz canlı izle!
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Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa-Denizlispor hangi kanalda? Kasımpaşa-Denizlispor şifresiz canlı izle!

11.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:31
Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa-Denizlispor hangi kanalda? Kasımpaşa-Denizlispor şifresiz canlı izle!

Spor Toto Süper Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kasımpaşa-Denizlispor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasımpaşa-Denizlispor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa-Denizlispor şifresiz canlı izlenecek mi? Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kasımpaşa-Denizlispor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Kasımpaşa-Denizlispor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa-Denizlispor şifresiz canlı izlenecek mi? Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI HANGİ GÜN?

Kasımpaşa-Denizlispor Maçı 11 Aralık Cuma günü oynanacak.

KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Denizlispor Maçı 19:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ile Denizlispor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

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