Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de, heyecan 12. haftasında Kasımpaşa ve Denizlispor karşılaşmasını izleyecek. Peki, Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Denizlispor maçı, 11 Aralık Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Denizlispor maçını Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kasımpaşa - Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Kasımpaşa - Denizlispormücadelesini beIN SPORTS HD 1'den karşılaşmayı izleyebilirsiniz.