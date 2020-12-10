Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

10.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:31
Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de, heyecan 12. haftasında Kasımpaşa ve Denizlispor karşılaşmasını izleyecek. Peki, Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Denizlispor maçı, 11 Aralık Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Denizlispor maçını Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kasımpaşa - Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Kasımpaşa - Denizlispormücadelesini beIN SPORTS HD 1'den karşılaşmayı izleyebilirsiniz.

İlgili Haberler

Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta? Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta? Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bandırmaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Bandırmaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay İlham Aliyev Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Sörloth Şenol Güneş Fatih Terim Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:31:31. #1.15#
title