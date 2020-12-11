Kasımpaşa - Denizlispor maç izle! Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?
11.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:48
Kasımpaşa ile Denizlispor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri ile birlikte oynanacak karşılaşmada Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?
KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa-Denizlispor Maçı 11 Aralık Cuma günü oynanacak. Kasımpaşa-Denizlispor Maçı 19:00'de başlayacak.
KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.