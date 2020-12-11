Kasımpaşa - Denizlispor maç izle! Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?
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Kasımpaşa - Denizlispor maç izle! Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

11.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:48
Kasımpaşa - Denizlispor maç izle! Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Denizlispor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Koronavirüs önlemleri ile birlikte oynanacak karşılaşmada Kasımpaşa - Denizlispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Denizlispor Maçı 11 Aralık Cuma günü oynanacak. Kasımpaşa-Denizlispor Maçı 19:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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