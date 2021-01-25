Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, önemli bir maçtan iyi oynayarak 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, önemli bir maçtan iyi oynayarak 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, "Önemli bir müsabaka oynadık. Bizim için sadece 3 puandan ibaret değil, 5 puanlık bir maçtı. Bu maçta 4 yeni transferin 3'ü sahadaydı. Eksik olan savunma hattına gelen oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu gördük. Sivasspor'un belirli oyun felsefesi var. Bizim için önemli olan alanları değerlendirmekti. Takım olarak iyi oynadık. Disiplin de üst düzeydeydi. Galibiyetten dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip olacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "1-2 mevkiye transfer için yönetimimiz görüşüyor. Bu transferleri tamamlarsak inşallah geçtiğimiz sezondaki havamızı tekrar yakalarız." şeklinde görüş belirtti.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ın son durumuyla ilgili de konuşan Fuat Çapa, "Uzun süredir oynamış olsa bizim Drinkwater'ı alma şansımız olmazdı. Uzun süre oynamamış bir oyuncu. Önümüzde 20 maçımız var. Kalan 15-16 maçta onu oynatabilirsek çok büyük bir başarı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan