Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Danimarkalı santrfor Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Danimarkalı santrfor Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nikolai Jorgensen Kasımpaşamızda!"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür