Kasımpaşa'dan Trabzonspor Divan Kurulunun "haksız rekabet" başvurusu hakkında açıklama Açıklaması Kasımpaşa Kulübü, Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a ve Mame Thiam'ın da Fenerbahçe'ye bedelsiz verilmesi nedeniyle Trabzonspor Kulübü Divan Kurulunun, "haksız rekabet" oluşturulduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduğu yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulundu.

Kasımpaşa Kulübü, Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a ve Mame Thiam'ın da Fenerbahçe'ye bedelsiz verilmesi nedeniyle Trabzonspor Kulübü Divan Kurulunun, "haksız rekabet" oluşturulduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduğu yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulundu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Divan Kurulunun TFF'ye yaptığı başvurunun Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik sürecine zarar verici olduğu belirtilerek, "Bilinmelidir ki; Kasımpaşa Kulübü, Türk futboluna hizmet maksadıyla geçtiğimiz dönemlerde şu an Galatasaray forması giyen Adem Büyük'ün Yeni Malatyaspor'a transferini ve kaptanlık pazubendi takan Abdullah Durak'ın Çaykur Rizespor'a transferini de bedelsiz olarak gerçekleştirmiştir." denildi.

Futbolcu Özer Hurmacı'nın Trabzonspor'a transferi hatırlatılan açıklamada, "Mazisinde hiçbir karışık iş olmayan Kasımpaşa, 2015 yılında ise Trabzonspor'un isteği ile Özer Hurmacı'nın transferini bonservis bedeliyle gerçekleştirmiş, futbolcunun daha sonraki süreçte Trabzonspor'dan başka 3-4 farklı kulübe transfer gerçekleştirmesine rağmen Trabzonspor Kulübü, futbolcunun bonservis bedelini zamanında ödeyememiş; kulübümüz, Trabzonspor'un o günkü maddi koşulları sebebiyle transfer bedelini ancak ödeme vadesinden 4 yıl aradan sonra tahsil edebilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'nın bütün kulüplere gösterdiği iyi niyeti ve tutumunun bir örneğini de Trabzonspor'a gösterdiği kaydedilerek, "Trabzonspor Kulübünün Avrupa maçlarında ülkemizi temsil edebilmesi için gerekli ricalarını geri çevirmemiştir. Kasımpaşa'nın hoşgörüsüne, bu süreç içindeki bütün Trabzonspor başkanları şahittir. Hatırlatmak isteriz ki; yine bu süreçte Trabzonspor Kulübüne iyi niyetli davranmasaydı UEFA lisansını alamayacak ve Avrupa kupalarına katılamayacaklardı. Ayrıca Özer Hurmacı transferinin, bu sürecinin tüm resmi kayıtları TFF'de mevcuttur." görüşlerine yer verildi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kasımpaşa'nın Türk sporuna katkıyı artırarak sürdürmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor da Trabzon şehri de bizimdir. Kimi yöneticilerin eksik bilgi ve yanlış duyumdan kaynakladığına inandığımız günlük görüşleri ne Kasımpaşa'yı üzer ne de büyük Trabzonspor'u bağlar. Bilinmelidir ki; Kasımpaşa, Türk futbolunun hizmetindedir. Kasımpaşa bütün kulüplerimize aynı mesafede sevgi ve saygı içindedir. Türk futboluna gönül veren herkese değer verir. Bütün bunların yanı sıra Kasımpaşa da diğer kulüplere gösterdiği sevgi ve saygıyı kendisi için de bekler."

Kaynak: AA