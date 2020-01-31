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Kasımpaşa'dan savunmaya transfer

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İngiltere temsilcisi Huddersfield Town'dan Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

31.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:26
Kasımpaşa'dan savunmaya transfer

Süper Lig ekiplerinden , temsilcisi Huddersfield Town'dan Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya dahil edilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Hadergjonaj, bu sezon Huddersfield Town formasıyla İngiltere Championship'te 21 maçta forma giydi.

Kaynak: AA
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